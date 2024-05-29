Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Gazeteci Azim Deniz'i silahla vurarak yaralayan şahıs serbest bırakıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de gazeteci Azim Deniz'i evinin önünde silahla vurarak yaralayan şahıs, tutuklu yargılanmasına rağmen kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. Avukat, bu karara itiraz edeceklerini belirtti.

Kayseri'de Gazeteci Azim Deniz'i silahla vurarak yaralayan şahıs, serbest bırakıldı.

Kayseri'de geçtiğimiz 5 Şubat'ta meydana gelen olayda; gazeteci Azim Deniz'i evinin önünde silahla vurarak yaralayan A.T., olayın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklu yargılanan şahıs; 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle 3.5 ay sonra serbest bırakıldı.

Gazeteci Azim Deniz'in Avukatı Aykan Mazmanoğlu, müvekkilinin öldürülmesi için planlanmış bir saldırı olduğunu ve şüphelinin kaçma ihtimalinin bulunduğunu belirterek; bu olayın hukuk tarihinde nadir görülen bir karar olduğunu ve tahliye kararına itiraz edeceklerini dile getirdi.

Avukat Mazmanoğlu ayrıca, Kayseri'deki meslektaşlarına çağrıda bulunarak, benzer dosyalar için aynı talepte bulunmalarını ve adaletin sağlanmasını istedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok'

AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"

 Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak

Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak

 Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası

Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası

 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş

Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title