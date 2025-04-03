Kayseri'de Gasp ve Silahlı Tehdit Olayına Karışan İki Kişi Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir parkta gasp ve silahlı tehdit olayına karıştığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre bir parkta meydana gelen gasp ve silahlı tehdit olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen şüpheliler M.E. ve M.I., saklandıkları adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucu yakalandı. Yapılan aramalarda ise 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.E. ve M.I., çıkarıldıkları mahkemece 'Gasp' ve 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bulundurmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ