Kayseri'de fuhuş yapılan 8 ev kapatıldı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda fuhuş yapıldığı tespit edilen 8 ev komisyon kararı ile kapatıldı. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs da yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda fuhuş yapıldığı tespit edilen 8 ev komisyon kararı ile kapatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eylül ayında yapılan çalışmalarda fuhuş yapıldığı tespit edilen 8 ev komisyon kararı ile kapatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 4 kasten öldürme, 1 kasten öldürmeye teşebbüs, 1 kasten yaralama ve 1 görevi yaptırmamak için direnme olaylarının şüphelisi 13 şahısla birlikte, 16 dolandırıcılık olayının şüphelisi 7 şahıs da yakalandı.

Yine ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 102 hırsızlık olayında şüpheli 68 şahıs ile çalıntı olarak aranan 16 oto ile 13 motosiklet bulunarak, olayların şüphelisi 13 şahıs da yakalandı. - KAYSERİ