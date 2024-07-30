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Kayseri'de freni patlayan otobüs yayalara çarptı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde freni patlayan halk otobüsü, yolda yürüyen 2 kişiye çarptıktan sonra 700 metre ileride durabildi. Olayda otobüsten atlayan bir kişi de yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde freni patlayan halk otobüsü, yolda yürüyen 2 kişiye çarptıktan sonra 700 metre ileride durabildi. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayda otobüsün içerisinden atlayan şahıs da yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Seyitgazi Mahallesi Seyyid Burhaneddin Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, iddiaya göre M.G. idaresindeki 38 AB 334 plakalı halk otobüsünün freni patladı. Kaldırıma çıkan otobüs Celalettin T. ve Esma D.'ye çarparken; trafik ışıklarını ve yaya geçidi levhasını devirdikten sonra alt geçide girdi. Bu sırada otobüste bulunan Mesut B. de atladı. Yaklaşık 700 metre giden halk otobüsü dururken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, otobüs şoförü ile beraber yaralanan 4 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Donakaldım"

Kazayı gören bir vatandaş da olay anını anlatarak, "Aracın freni tutmadı ki kaldırımdan geliyordu. Ben de görünce donakaldım. Hemen kenara çekildim. Yaralı kadının elinden bir çocuk tutuyordu. Çocuk çekildi, kadın otobüsün altında kaldı. Buradan geçip karşıya vurdu. Oradan da alt geçide girdi" dedi.

Dehşet anı güvenlik kamerasında

Öte yandan; 4 kişinin yaralandığı feci kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen bir kişinin son anda otobüsün altında kalmaktan kurtulduğu görüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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