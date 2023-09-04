Kayseri'de Firari Hükümlü Su Oluklarından Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı binanın 4. katından su oluğuna tutunarak kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Aynı operasyonda başka bir firari hükümlü de evin banyosunda yakalandı.