Kayseri'de film sahnelerini aratmayan operasyon - Haberler

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Kayseri'de film sahnelerini aratmayan operasyon

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de film sahnelerini aratmayan operasyon

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonu, film sahnelerini aratmadı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonu, film sahnelerini aratmadı. Tırlarla yol kapatılarak durdurulan şüpheli araçtan 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, o anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ankara yolu üzerinde aracı takibe alan ekipler, başarılı bir operasyona imza attı. Tırlarla yolu kapatan ekipler, şüpheli aracı durdurdu. Film sahnelerini aratmayan operasyonda, araçta yapılan aramada 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç sürücüsü ile beraber yolu kontrol ettiği tespit edilen 2 kişide gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 kişi emniyete götürüldü. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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