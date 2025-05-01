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Kayseri'de FETÖ'ye Operasyon: 3 Gözaltı

Kayseri'de FETÖ'ye Operasyon: 3 Gözaltı
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Kayseri'de polis ekipleri, FETÖ'nün gaybubet evine düzenledikleri operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütü üyeleri saklanan adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından FETÖ'nün Gaybubet evine düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde örgüt üyelerinin saklanmasını sağlayan ve "gaybubet" adı altında faaliyet yürüten hücre evlerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen A.A. (47), 'silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranması bulunan ve bylock kullanıcısı olan ihraç vergi müfettiş yardımcısı M.T. (37) ile örgütün emniyet yapılanmasında yer alan ve bylock kullanıcısı olan F.K. (50) yakalandı.

Şahıslardan A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, M.T. ve F.K. hakkında da gerekli adli işlemler başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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