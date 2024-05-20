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Kayseri'de FETÖ ve DEAŞ Operasyonu: 9 Kişi Yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ ve DEAŞ terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 9 kişi yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 5 kişi, DEAŞ terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ ve DEAŞ terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 9 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 13 Mayıs - 19 Mayıs tarihleri arasında terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda FETÖ terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 5 şahıs ve DEAŞ terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 4 şahıs olmak üzere toplam 9 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Güvenlik Terör Soruşturma 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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