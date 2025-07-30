Kayseri'de FETÖ Üyesi Şahıs Yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayserl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 5 ay 15 hapis cezası bulunan H.D., Bünyan ilçesinde yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin yapılması için karakola götürüldü. - KAYSERİ