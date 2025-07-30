Kayseri'de FETÖ Üyesi Şahıs Yakalandı

Kayseri'de FETÖ Üyesi Şahıs Yakalandı
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Kayseri'de jandarma ekipleri, FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne üyelik suçundan aranan ve kesinleşmiş cezası bulunan bir şahsı yakaladı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayserl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 5 ay 15 hapis cezası bulunan H.D., Bünyan ilçesinde yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin yapılması için karakola götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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