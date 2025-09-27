Kayseri'de FETÖ Üyesi Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanması için çalışma yapıldı. Ekipler tarafından Hunat Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda; 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. yakalandı.

E.T. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ