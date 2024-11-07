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Kayseri'de FETÖ Üyesi Bir Şahıs Yakalandı

Kayseri'de FETÖ Üyesi Bir Şahıs Yakalandı
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranması bulunan A.O.'yu yakaladı. 2016 yılında KHK ile meslekten ihraç edilen A.O., 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranması bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütleri faaliyetlerinin deşifre ve tespit edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Kayseri Ağır Ceza İlamat Masası'nın kararı ile FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2016 yılında KHK ile meslekten ihraç edilen A.O., Melikgazi ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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