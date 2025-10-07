Kayseri'de FETÖ üyesi 4 yıl 2 ay cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 'FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde; hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. (48) yakalandı.
İşlemleri tamamlanan M.T. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ
