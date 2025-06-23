Kayseri'de FETÖ Üyesi 2 Kişi Yakalandı
Kayseri'de emniyet güçleri, FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş cezaları bulunan iki kişiyi yakaladı. 6 yıl 3 ay hapis cezası olan ihraç astsubay M.K. ve 5 yıl cezası bulunan B.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY üyeliği suçundan kesinleşmiş cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay M.K. (36) ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. (51) yakalandı.
Yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa