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Kayseri'de FETÖ üyesi 1 kişi yakalandı

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Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan 1 kişi yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı ile FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan 1 kişi Melikgazi ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kayseri Güvenlik Yakalama Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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