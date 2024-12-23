Kayseri'de FETÖ Soruşturması Kapsamında 2 Kişi Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada yapılan çalışmalarda FETÖ terör örgütü soruşturması çerçevesinde 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre emniyet müdürlüğü tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 15-22 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ