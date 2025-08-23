Kayseri'de FETÖ Sanıkları Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan' 6 yıl 3 ay ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda; haklarında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. (57) ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y (52) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan 2 şahıs cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ