Kayseri'de FETÖ Sanıkları Yakalandı
Kayseri'de yapılan operasyonda, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan' aranan 2 kişi yakalandı. M.T. 6 yıl 3 ay, M.Y. ise 5 yıl hapis cezası ile aranıyordu.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan' 6 yıl 3 ay ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda; haklarında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. (57) ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y (52) yakalandı.
İşlemleri tamamlanan 2 şahıs cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ