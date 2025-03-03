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Kayseri'de FETÖ'nün Sözde Akademisyen Sorumlusu Yakalandı

Kayseri'de FETÖ'nün Sözde Akademisyen Sorumlusu Yakalandı
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Kayseri'de polis ekipleri, FETÖ'nün sözde akademisyen ünitesi sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ihraç öğretim görevlisi F.D.'yi yakaladı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ'nün sözde akademisyen ünitesi sorumlusu olarak faaliyet yürüten ihraç öğretim görevlisi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt içerisinde 'akademisyen ünitesi sorumlusu' olarak faaliyet yürüten bylock kullanıcısı olan ihraç öğretim görevlisi F.D.'nin (49) adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Şüpheli şahıs, düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.D., cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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