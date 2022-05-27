Kayseri'de FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezası alan firari yakalandı - Haberler

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Kayseri'de FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezası alan firari yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezası alan firari yakalandı

Kayseri'de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M., Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik terörle mücadele operasyonlarına azim ve kararlılıkla devam edildiği bildirildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Kayseri, Terör, 3. Sayfa, Haberler

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