Kayseri'de FETÖ Davasında Tanık İfadesi: İş Adamının Bacanağı İddialarda Bulundu

Kayseri'de FETÖ Davasında Tanık İfadesi: İş Adamının Bacanağı İddialarda Bulundu
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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ üyeliği davasında tanık, iş adamının bacanağının şikayetleri üzerine olayların geliştiğini aktardı. Üzerine atılan suçlamalar arasında işbirlikleri ve vergi kaçırma iddiaları yer alıyor.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iş adamının FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada konuşan tanık, iş adamını yanından çalıştıktan sonra işten ayrılan bacanağının şikayet ettiğini söyledi.

Yurt dışında yaşayan R.Y. ve A.Y.'nin FETÖ üyeliğinden yargılandığı dava Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmalardan vareste olan R.Y. ve A.Y.'nin katılmadığı duruşmaya avukatları katıldı. Duruşmada mali müşavir Z.Ö. ise tanık olarak dinlendi. R.Y.'nin Türkiye'de bir işlerini bacanağı F.K.E.'nin baktığını belirten Z.Ö.; F.K.E.'nin 2020 yılında kurulan şirkette R.Y.'nin talebi üzerine genel müdür olarak görev yaptığını ancak F.K.E.nin personelle sürekli kavgalı olduğu için içten ayrıldığını ve asıl olayın ayrıldıktan sonra başladığını söyledi. F.K.E.'nin hasta çocuğu olduğu için R.Y.'nin başka bir şirketinde çalışmadığı halde F.K.E.'nin sigortasını yatırmaya ve maaş ödemeye devam ettiğini belirten tanık Z.Ö.; sonrasında R.Y.'nin F.K.E.'nin kendisinin rakipleriyle işbirliği yaptığını ifade ederek, çıkışını yaptırdığını söyledi. Bu gelişmenin ardından F.K.E.'nin R.Y.'nin cemaat üyesi olduğu, vergi kaçırdığı gibi iddialarla CİMER başta olmak üzere Vergi Dairesi'ne, SGK'ya şikayetlerde bulunduğunu söyledi. İddia makamı sanıkların Bank Asya'da hesabının bulunduğunu belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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