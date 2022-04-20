Kayseri'de feci kaza: Irmağa uçan otomobilden karı kocanın cansız bedeni çıkarıldı

Ekiplerin suyun altındaki araçta araması sürüyor

KAYSERİ - Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Kızılırmak'a uçtu.

Edinilen bilgiye göre, ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Ankara yolu Yemliha Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kızılırmak'a uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Türkuaz arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, suya inerek karı koca olduğu öğrenilen 2 cenazeyi aracın içerisinden çıkardı.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.