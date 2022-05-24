Kayseri'deki feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi - Haberler

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Kayseri'deki feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'deki feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi Kayseri'nin İncesu ilçesinde otomobilin hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi.

Kayseri'deki feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

KAYSERİ - Kayseri'nin İncesu ilçesinde otomobilin hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, İ.G. yönetimindeki 38 AGD 439 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Abdullah D.yönetimindeki 38 BY 342 plakalı asfalt yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede otomobil içerisinde bulunan Canan S.(19), Sedef S.ve E.R.M.'ninhayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü ile G.Ç.'de ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç sürücüsü İ.G., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü Abdullah D.'de gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - 3. Sayfa

Otomobil, Saraycık, Kayseri, İncesu, 3. Sayfa, Haberler

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