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Kayseri'de Fabrikada Facia: İşçi Kazanda Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Fabrikada Facia: İşçi Kazanda Hayatını Kaybetti
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir PVC fabrikasında çalışan Abdurrahman K., tamir için girdiği plastik kırım kazanında makinenin aniden çalışması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çalıştığı fabrikada tamir etmek için girdiği plastik kırım kazanına giren işçi, makinenin bir anda çalışması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre; Mimarsinan OSB 17. Cadde üzerinde bulunan bir PVC fabrikasında meydana gelen olayda; Abdurrahman K. (38) tamir etmek için plastik kırım kazanına girdi. Bu sırada kazan bir anda çalışırken, talihsiz adam içinden çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Abdurrahman K.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Abdurrahman Y.'nin cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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