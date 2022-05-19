Kayseri'de fabrika yangını - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de fabrika yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Kayseri'de fabrika yangını Mobilya fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Kayseri'de fabrika yangını

Mobilya fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

KAYSERİ - Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 45'inci cadde üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Fabrika içerisindeki işçiler tahliye edilirken, alevler fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangınla mücadelesi sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title