Kayseri'de Evlenme Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından; evlenme vadiye kandırarak vatandaşı dolandıran kadın ile birlikte 39 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; bir vatandaşı evlenme vaadiyle kandırarak kendisine 30 bin TL değerinde altın, elbise aldırıp bin dolar nakit parasını alarak dolandırdığı belirlenen N.K. (59) yakalandı. Ayrıca ekiplerce; 'Nitelikli Dolandırıcılık/Dolandırıcılık', 'Yankesicilik', 'Hırsızlık', 'Güveni Kötüye Kullanma', 'Cinsel Taciz', 'Şantaj' ve 'Fuhşa Teşvik' suçlarından 39 suç kaydı bulunan F.O . (33) de yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ederken İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ