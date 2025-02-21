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Kayseri'de Evden Hırsızlık Yapan 3 Kişi Yakalandı

Kayseri'de Evden Hırsızlık Yapan 3 Kişi Yakalandı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda evden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı. Suça konu olan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; evden hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince farklı tarihlerde meydana gelen 'Evden Hırsızlık' olaylarının şüphelilerin yakalanması için çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheliler B.D.(25), H.D. (23) ve N.S.T. (23) yakalanarak gözaltına alındı. Suça konu 3 adet cep telefonu ve kredi kartları ise tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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