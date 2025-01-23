Kayseri'de Evden Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Kayseri'de yapılan polis operasyonunda evden hırsızlık suçundan toplamda 22 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan R.K. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda evden hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda evden hırsızlık suçundan 22 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. (33) yakalandı.
Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa