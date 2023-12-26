Kayseri'de Evde Ölü Bulunan Şahıs İçin Soruşturma Başlatıldı

Kayseri'nin Talas ilçesinde 44 yaşındaki şahıs, yakınları tarafından evinde tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçelievler mahallesi Bismil Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Y.Y.'nin ikametine gelen yakınları, Y.Y.'yi tabanca vurulmuş halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Y.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Y.Y.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ