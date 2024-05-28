Kayseri'de Eski Sevgilisi Tarafından Öldürülen Edanur Çoban Cinayeti Davası

Kayseri'de çalıştığı iş yerinden evine giderken eski sevgilisi tarafından öldürülen Edanur Çoban cinayetinin davasının görülmesine devam edildi. Acılı aile duruşmada katil zanlısına 'ağırlaştırılmış müebbet' cezasının verilmesini istedi.

Kayseri'de geçen yıl yaşanan Edanur Çoban (18) cinayetinin duruşması Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya; tutuklu sanık S.Ç.'nin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmasının yanı sıra, Edanur'un ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu. Mahkemede Edanur'un babası A.Ç., 'Kısasa Kısas' veya 'ağırlaştırılmış müebbet' cezası istedi. Anne T.Ç. ise 'ağırlaştırılmış müebbet' cezasının verilmesini istedi. Mahkeme heyeti; davanın detaylı incelenmesi ve eksik hususların giderilmesi gerektiğine hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Kayseri'de 13 Eylül 2023 tarihinde akşam Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, adalet bölümünü kazanan ve üniversite zamanında ailesine yük olmamak için bir restoranda garsonluk yapan Edanur Çoban (18), evine giderken eski sevgilisi olduğu iddia edilen Gökhan Ç. tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Edanur Çoban ile Gökhan Ç.'nin 1.5 yıl boyunca arkadaşlık yaptığı, Edanur'un olaydan 1 hafta önce ayrılmak istediğini söylediği öğrenilmişti. Ayrılma teklifini kabul etmeyen Gökhan Ç.'nin internetten av tüfeği satın alarak, işten çıkış saatini bildiği Edanur'u iş yerine yakın bir yerde beklemeye başlamıştı. Aracını da park eden Gökhan Ç., talihsiz kızı iş çıkışı takip edip, kimsenin olmadığı bir yerde çantasından tüfeğini çıkararak ateş açmıştı. Olayın ardından aracıyla Nevşehir'e kaçan Gökhan Ç., yakalanarak gözaltına alınmıştı. - KAYSERİ