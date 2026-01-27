Eski Kayseri İl Özel İdaresi genel sekreteri yeniden hakim karşısında

Kayseri İl Özel İdaresi'nin eski genel sekreterinin 'nüfuz ticareti', 'haksız mal edinme' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla yargılandığı davada mahkeme heyeti, savcılığın sanığın mal varlığına tedbir konulması talebini reddederek, duruşmayı erteledi.

Kayseri İl Özel İdaresi'nin eski Genel Sekreteri M.A.'nın 'nüfuz ticareti', 'haksız mal edinme' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından yargılandığı davanın duruşması 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savunma yapan M.A., devam eden yargılamayla ilgili ek bir iddianamenin hazırlandığını ve bu iddianamenin suçtan elde edilen geliri aklamayı içerdiğini belirterek, ortada bir suç olmadığını ama maaşıyla edindiği mal varlığının suçtan elde edinmiş parayla elde edilmiş gibi gösterilmeye çalışıldığını ileri sürdü. İddianamede gündeme getirilen mal varlığı ile ilgili 2014 yılında yargılandığını ve beraat ettiğini belirten M.A., "Maaşımla elde edindiğim şeyler nasıl suçtan elde edilmiş gelir olur?" dedi. Söz konusu sahip olunmuşlukların hepsinin mal bildiriminde yer aldığını ifade eden M.A., yargılandığı davanın Yargıtay'daki birçok davaya konu edildiğini kaydetti.

"30 yıldan fazla emeğim iddianame konusu yapılamaz"

İddianameyi hazırlayan savcının etki altında kalmış olabileceğini savunan M.A., iddianamenin gerçeklikten ve ciddiyetten uzak olduğunu iddia ederek, "Bu bana karşı açık hakarettir. 30 yıldan fazla emeğim iddianame konusu yapılamaz" dedi.

Savcı M.A.'nın mal varlığına tedbir konulmasını talep ederken M.A.'nın avukatı mütalaaya karşı yaptığı savunmasında iddianamede müsadere talebinin olmadığını, buna karşılık duruşma savcısının talebinin iddianamenin kapsamının genişletilmesini istediğini, raporun net olmadığını ve CMK 128'e göre somut delillere dayanan kuvvetli şüphe oluşmadığını belirterek talebin ret edilmesi gerektiğini söyledi.

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti savcılığın M.A.'nın mal varlığına tedbir konulması talebini reddederek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ