Kayseri'de Eski Eşine Saldırı: Kadın Ağır Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir adam 1 yıl önce boşandığı eski eşinin aracının önünü keserek silahla vurdu. Ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Şiremenli Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Burhan A., 1 yıl önce boşandığı eski eşi Fatma G.'nin aracının önünü kesti. Bir süre eski eşiyle konuşan adam, tartışmanın büyümesi üzerine araçta bulunan kadının ilk eşinden olan çocuğuna aldırış etmeden silah ile ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan kadın da ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından karakola giden Burhan A. da silahla beraber teslim oldu. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ