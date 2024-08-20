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Kayseri'de eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Edanur Çoban'ın cinayet davasında akıl sağlığı raporu sunuldu

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Kayseri'de eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Edanur Çoban'ın cinayet davasına sunulan raporda; cinayet zanlısının akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi.

Kayseri'de eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Edanur Çoban'ın cinayet davasına sunulan raporda; cinayet zanlısının akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi.

Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Gökhan Ç.'nin akıl sağlığına dair yeni raporlar sunuldu. Raporda Gökhan Ç.'nin akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi. Mahkemeye Edanur Çoban'ın ailesi, tutuklu sanık Gökhan Ç. ve taraf avukatları katıldı. Edanur Çoban'ın babası A. Çoban, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu ve cinayeti tasarlayarak işlediğini ifade ederek, en ağır cezanın verilmesini, hatta 4-5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını talep etti.

Edanur Çoban'ın annesi T. Çoban ise; mahkeme salonunda fenalaşarak, "Benim kızım gelecekte okuyacaktı. Ondan ne istediler? Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Tutuklu sanık Gökhan Ç. de; önceki ifadelerini tekrarlayarak, Edanur Çoban'ı aldattığı için sinirlendiğini ve mesajlaşmalarını gördüğünde kıskançlık yaşadığını söyledi. Cinayet niyeti olmadığını, aslında intihar etmeyi planladığını belirten sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığıyla ilgili yeniden rapor alınmasına ve Gökhan Ç.'nin avukatının sunduğu CD'nin incelenmesine karar verdi. Ayrıca, Gökhan Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar verilerek, dava ileri bir tarihe ertelendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa kayseri 3.Sayfa Güncel Haberler

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