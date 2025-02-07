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Kayseri'de Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 19 Gözaltı

Kayseri'de Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 19 Gözaltı
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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri tarafından 3 ay süren çalışmalar sonucunda, kentte uyuşturucu madde satan kişiler hedef alındı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 3 ay önce başlatılan planlı operasyon kapsamında; başka illerden kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getiren 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında kente getirilen uyuşturucu maddeleri pazarlayan 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken, ekipler arama yaptı. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, ayrı ayrı 1 kilo 214 gram ve 901 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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