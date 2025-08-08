Kayseri'de Eş Zamanlı Operasyonla 12 Şahıs Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 140 personelle yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan toplam 43 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde 33 ekip ve 140 personelin katılımıyla haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Eş zamanlı yapılan çalışmalarda 'hırsızlık', 'yağma', 'kasten yaralama', 'dolandırıcılık', 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 43 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 şahıs yakalandı.

Yakalanan 12 şahıs polis ekipleri tarafından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ