Kayseri'de Eş Zamanlı Operasyonda 23 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Eş Zamanlı Operasyonda 23 Şüpheli Yakalandı
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Kayseri'de düzenlenen operasyonda, toplamda 65 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet, halkın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelesini sürdürecek.

Kayseri'de 84 polisin katılımıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda toplamda 65 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 23 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde 28 ekip 84 polisin katılımıyla, kent genelinde haklarında arama kaydı ve yakalama emri bulunan şahıslara yönelik saklandıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 'kasten öldürme', 'hırsızlık', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' ve 'dolandırıcılık' gibi çeşitli suçlardan aranan ve toplam 65 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 şüpheli saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri Emniyeti'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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