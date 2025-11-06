Kayseri'de Eş Zamanlı Asayiş Uygulaması: 148 Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 618 personelin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen asayiş uygulamasında; 24 bin 663 kişi sorgulanırken, 148 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla tüm birimlerden 618 personelin katılımıyla toplam 67 noktada Huzur- Asayiş uygulaması yaptı. Eş zamanlı düzenlenen uygulamalarda; 24 bin 663 şahıs ve 8 bin 828 araç sorgulandı. Çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu veya uyarıcı hap ele geçirilirken, 45 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Kapsamlı uygulamada; 148 aranan şahıs yakalanırken, 19 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı. Uygulamalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 18 adet fişek, 4 adet çalıntı otomobil, 8 adet hacizli, yakalamalı otomobil ve 1 adet çekme belgeli otomobil ele geçirildi.

Öte yandan uygulamalarda; 49 sürücüye 'alkollü araç kullanmaktan', 132 sürücüye 'ehliyetsiz araç kullanmaktan', 117 sürücüye "yüksek ses müzikten", 10 sürücüye 'abartı egzozlu araç kullanmaktan" işlem yapılırken, 85 araç trafikten men edildi. - KAYSERİ