Haberler

Kayseri'de Eş Zamanlı Asayiş Uygulaması: 148 Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Eş Zamanlı Asayiş Uygulaması: 148 Aranan Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de yapılan asayiş uygulamasında 618 polis memurunun katılımıyla 24 bin 663 kişi sorgulanırken, 148 aranan şahıs yakalandı. Uygulama kapsamında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve birçok sürücüye cezai işlemler uygulandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 618 personelin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen asayiş uygulamasında; 24 bin 663 kişi sorgulanırken, 148 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla tüm birimlerden 618 personelin katılımıyla toplam 67 noktada Huzur- Asayiş uygulaması yaptı. Eş zamanlı düzenlenen uygulamalarda; 24 bin 663 şahıs ve 8 bin 828 araç sorgulandı. Çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu veya uyarıcı hap ele geçirilirken, 45 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Kapsamlı uygulamada; 148 aranan şahıs yakalanırken, 19 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı. Uygulamalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 18 adet fişek, 4 adet çalıntı otomobil, 8 adet hacizli, yakalamalı otomobil ve 1 adet çekme belgeli otomobil ele geçirildi.

Öte yandan uygulamalarda; 49 sürücüye 'alkollü araç kullanmaktan', 132 sürücüye 'ehliyetsiz araç kullanmaktan', 117 sürücüye "yüksek ses müzikten", 10 sürücüye 'abartı egzozlu araç kullanmaktan" işlem yapılırken, 85 araç trafikten men edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı

Erdoğan, Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri için harekete geçti
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
'Geçer' diye beklemeyin! Ölümcül karışımın ilk sinyali böyle geliyor

"Geçer" diye beklemeyin! Ölümcül karışımın ilk sinyali böyle geliyor
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Kan donduran tanık ifadelerinin ardından Güllü'nün kızı yeniden savcılığa çağrıldı

Kan donduran mesajlar sonrası Güllü'nün kızı yeniden ifade verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in sözlerine yanıt: Ayarları bozulmuş hakaret otomatı

Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri Erdoğan'ı çok kızdırdı
Yönetim Tedesco'ya İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirdi! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

Tedesco'nun önüne İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirildi! Anında...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.