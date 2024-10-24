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Kayseri'de Eniştesini Vuran Şahsa 19 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Kayseri'de Eniştesini Vuran Şahsa 19 Yıl 6 Ay Hapis Cezası
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eniştesini silahla vurduktan sonra üzerinden geçerek öldüren Yener K. toplamda 19 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Olayın güvenlik kamera görüntüleri de dikkat çekti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eniştesini silahla vurduktan sonra üzerinden araçla geçerek öldüren şahsa; 19 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İlçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde geçtiğimiz 3 Mart'ta meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen Yener K. ile eniştesi Sertan Temel (45) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Yener K.; yanında bulunan tabancayla Temel'e ateş etti. Şüpheli ardından Serkan Temel'in üzerinden araç ile geçtikten sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Temel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan Yener K., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, talihsiz adamın cenazesi incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kan donduran cinayet kamerada

Öte yandan, yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Sertan Temel'in marketten çıkan kayınbiraderi Yener K.'nın önünü kestiği ve darp etmeye başladığı görüldü. Yener K.'nın ardından belindeki silahı çıkararak eniştesine ateş ettiği, mermisi bittikten sonra şarjörü değiştirerek ateş etmeye devam ettiği anlarda güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin bindiği araç ile Sertan Temel'in üzerinden geçtikten sonra kaçtığı anlarda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca, çevredeki vatandaşların da panik olduğu anlarda görüntülerde yer aldı.

19 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi

Bugün Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Yener K. ve avukatlar hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan sanık Yener K., eniştesinin kendisini tehdit ettiğini ve bunun için yanında silah bulundurduğunu belirtti. Yolda karşılaştıkları zaman eniştesinin kendine saldırınca kendini kaybettiğini belirten Yener K., pişman olduğunu ve tahliyesini talep etti. Mahkemece yapılan yargılama sonucunda Yener K.'ya 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçundan ise 1 yıl 6 ay 15 gün olmak üzere toplamda 19 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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