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Kayseri'de Eniştesini Silahla Vuran Katil Zanlısının Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişinin eniştesini silahla vurduktan sonra üzerinden araçla geçerek öldürdüğü olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde katil zanlısının önce eniştesinden dayak yediği, ardından da belindeki silahla ateş açtığı görülüyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişinin eniştesini silahla vurduktan sonra üzerinden araçla geçerek öldürdüğü olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler de katil zanlısının önce eniştesinden dayak yediği, ardından da belindeki silahla ateş açtığı görüldü.

İlçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde geçtiğimiz 3 Mart'ta meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen Yener K. ile eniştesi Serkan Temel (45) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Yener K.; yanında bulunan tabancayla Temel'e ateş etti. Şüpheli ardından Serkan Temel'in üzerinden araç ile geçtikten sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Temel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan Yener K., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, talihsiz adamın cenazesi incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kan donduran cinayet kamerada

Öte yandan, yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Serkan Temel'in marketten çıkan kayınbiraderi Yener K.'nın önünü kestiği ve darp etmeye başladığı görüldü. Yener K.'nın ardından belindeki silahı çıkararak eniştesine ateş ettiği, mermisi bittikten sonra şarjörü değiştirerek ateş etmeye devam ettiği anlarda güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin bindiği araç ile Serkan Temel'in üzerinden geçtikten sonra kaçtığı anlarda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca, çevredeki vatandaşların da panik olduğu anlarda görüntülerde yer aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Melikgazi 3-sayfa kayseri Güvenlik Cinayet Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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