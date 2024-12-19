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Kayseri'de Emniyetten Şok Uygulama: 16 Aranan Kişi Yakalandı

Kayseri'de Emniyetten Şok Uygulama: 16 Aranan Kişi Yakalandı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 4 bin 512 şahıs ve bin 408 araç sorgulandı, 16 aranan kişi yakalandı. Emniyet, halkın huzurunu bozmaya çalışanlara karşı kararlı mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda 4 bin 512 şahıs ile bin 408 araç sorgulandı, aranan 16 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personellerince toplam 47 ekip ve 125 personelle çalışma yapıldı. Yapılan 38 şok uygulamada; 4 bin 512 şahıs, bin 408 oto sorgusu yapıldı, 288 Park/Bahçe ve 51 ticari taksi kontrol edildi. Kontrollerde; 16 aranan şahıs yakalandı, 10 şahıs hakkında toplam 46,1 gram narkotik madde bulundurmaktan adli işlem başlatıldı, 5 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı, 2 adet çekme belgeli araç ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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