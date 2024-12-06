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Kayseri'de Emniyet Müdürlüğü'nden Şok Kontroller: 8 Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Emniyet Müdürlüğü'nden Şok Kontroller: 8 Aranan Şahıs Yakalandı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, 44 ekip ve 109 personel ile düzenlediği şok uygulamalarda 3 bin 376 şahısı ve bin 219 aracı inceledi. 8 aranan şahıs yakalanırken, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok uygulamalarda 3 bin 376 şahıs ile bin 219 araç incelendi.

Edinilen bilgiye göre günü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince toplam 44 ekip 109 personelle çalışma yapıldı. Yapılan 27 şok uygulamada; 3 bin 376 şahıs ve bin 219 oto sorgusu yapıldı, 75 Park/Bahçe kontrol edildi. Kontrollerde; 8 aranan şahıs yakalandı, 3 şahsa 13,15 gram narkotik madde bulundurmaktan işlem yapıldı, 3 yoklama kaçağı şahsa da işlem yapıldı. Aramalarda ise; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 18 adet fişek, 1 kapsam dışı bıçak ve 2 hacizli/yakalamalı oto ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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