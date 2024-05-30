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Kayseri'de Elektronik Sigara Kaçakçılığı Operasyonu

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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan 250 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan 250 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucunda; Kayseri - Malatya yolu üzerinde yapılan yol kontrol devriyesi esnasında şehirlerarası otobüs durduruldu. Otobüste çay ve tütün tespit köpekleri ile yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan, 250 paket faturasız elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

Olayla ilgili sourşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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