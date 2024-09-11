Kayseri'de Elektronik Sigara Basma Makineleri ve Dolu Makaronlar Ele Geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda dolu makaron ve piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan elektronik sigara basma makinesi ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Güneşli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Gömeç Mahallesi'nde kaçak ve içi tütün doldurulmuş makaron dolumu ve ticareti yapıldığı bilgisi edinildi. Ekipler tarafından tespit edilen şahısların ikametinde tütün köpeği ile yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 1 adet elektronik sigara basma makinesi, 71 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron, 2 bin 175 adet paketlerden sökülmüş bandrol, 21 bin 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron ve 70 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, M.D., N.D. ve B.Ç.A. isimli şahıslar da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ