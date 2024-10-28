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Kayseri'de Elektrikli Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Kayseri'de Elektrikli Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Kayseri'nin Talas ilçesinde bir otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü A.A. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Hulusi Akar bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 EC 708 plakalı otomobil, A.A.'nın kullandığı elektrikli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle A.A. yola savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.A.; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar da incelemelerin ardından çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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