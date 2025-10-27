Haberler

Kayseri'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Bir Yaralı

Güncelleme:
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kontrolünü kaybeden elektrikli bisiklet sürücüsü, park halindeki kamyonetin altına girdi. Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kontrolünü kaybeden elektrikli bisiklet sürücüsü kamyonetin altına girerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında; M.A., yönetimindeki elektrikli bisikletle park etmek için manevra yapan Ö.Ç. yönetimindeki 51 BC 133 plakalı kamyonetin altına girdi. Kazada M.A. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de M.A.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çalışmaların ardından hasar gören elektrikli bisiklet kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
