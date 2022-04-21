Kayseri'de Ebeler Haftası'nda ebeye şiddet - Haberler

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Kayseri'de Ebeler Haftası'nda ebeye şiddet

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de Ebeler Haftası'nda ebeye şiddet

Kayseri'de 65 yaşındaki kadın, aşı yaptırmak için geldiği aile sağlık merkezindeki çalışan ebeyi darbetti.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 65 yaşındaki kadın, aşı yaptırmak için geldiği aile sağlık merkezindeki çalışan ebeyi darbetti.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bulunan Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana gelen olayda, aşı yaptırmak için merkeze gelen L.S. (65), aile hekimi olarak görev yapan doktor Tuba Karauz ile ebe Fatma Bozbıyık'ın bulunduğu odaya girdi. Bu sırada doktor Tuba Karauz odadan çıkınca L.S. tepki gösterdi. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine L.S., ebe Fatma Bozbıyık'ı darp ederek, hakaret etti. İhbar üzerine aile sağlığı merkezine gelen polis ekipleri yaşlı kadını gözaltına aldı. Karakola götürülen L.S.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kayseri'deki sağlık sendikaları da, 21-28 Nisan tarihleri arasında kutlanan Ebeler Haftası'nda ebe Fatma Bozbıyık'a karşı yapılan saldırıya tepki gösterdi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Kızıklı, Ebeler Haftası, Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Haberler

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