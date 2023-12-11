Kayseri'de düzensiz göçle mücadelede 24 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı

Kayseri'de yapılan huzur uygulamasında 149 polis tarafından düzensiz göçle mücadele edildi. Uygulama sonucunda 24 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı ve 4 araca para cezası uygulandı.

Kayseri'de düzensiz göç uygulaması: 24 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı

KAYSERİ - Kayseri'de 149 polis ile düzensiz göç ile mücadeleye yönelik düzenlenen huzur uygulamasında 24 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, 149 personel ve 51 ekiple 32 noktada düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması yaptı. Uygulamada, 433'ü yabancı uyruklu, 803 şahıs sorgulanırken, 19 metruk bina, 37 umuma açık yer, 1 terminal ve 93 araç kontrol edildi. Ayrıca, 18'i kimliksizlikten olmak üzere 24 yabancı uyruklu şahsa da işlem yapılırken, 4 araca 5 bin 345 TL para cezası uygulandı.

Uygulamanın devam edeceği belirtildi.