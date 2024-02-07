Kayseri'de düzensiz göçle mücadele operasyonu

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 16 ilçede 149 personelle yapılan 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur' uygulamasında bin 121 şahıs sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde toplam 149 personel, 51 ekip ve 32 noktada 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur' uygulaması yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 511 Türk ve 610'u yabancı uyruklu olmak üzere toplamda bin 121 şahıs sorgulanırken, 19 metruk bina, 14 umuma açık yer, 1 terminal ve 170 araç kontrol edildi. Uygulama esnasında; 7 muhtelif uyruklu şahsa gerekli işlem yapılmış olup; bu şahıslar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Çalışmalarda; 3 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs tespit edilirken, bu şahısların barınma merkezine sevk edilmek üzere işlemleri başlatıldı.

Öte yandan ekipler; 1 aranan yabancı uyruklu şahsı yakalayarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk etti. - KAYSERİ