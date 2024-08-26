Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen 8 farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 kişiden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; 18-25 Ağustos tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. 8 farklı operasyon düzenleyen ekipler; 24 şahıs hakkında gerekli yasal işlemleri yaparken; 7 şüpheli de sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalarda ise; 130,24 gram narkotik madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. geçirilmiştir. - KAYSERİ