Haberler

Kayseri'de Duruşma Sonrası Pusu Kurulan Şahıs Tüfekle Ateş Açtı

Kayseri'de Duruşma Sonrası Pusu Kurulan Şahıs Tüfekle Ateş Açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir duruşma sonrasında husumetlisine pusu kuran şahıs, pompalı tüfekle ateş açtı. Olay sırasında yoldan geçen bir vatandaşa saçma isabet etti ve yaralanmasına neden oldu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde duruşma sonrasında husumetlisine pusu kuran şahıs pompalı tüfekle ateş açtı. Şüphelinin açtığı ateş sonucunda yoldan geçerken başına saçma isabet eden bir vatandaş yaralandı.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Sümer Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde meydana gelen olayda Kayseri Adalet Sarayı'nda görülen duruşmadan çıkan M.K., husumetlisi olan M.C.'ye yol üstünde pusu kurdu. M.K., husumetlisini görünce pompalı tüfekle ateş açarken, saçmalar o sırada yoldan geçen Ş.Y.'nin başına ve park halinde bulunan 30 AOV 825 plakalı araca isabet etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı Ş.Y. de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaparken, olayın ardından kaçan şüpheli M.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir

ABD hava sahası her an kapanabilir! İşte kaosun görüntüsü
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Başörtülü üniversite öğrencisi hocasının hakaretine uğradı: Bu şekilde temizlikçiye benziyorsun

Başörtülü öğrenciye mide bulandıran sözler! Cezası ağır oldu
Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu

Bir dönemin sonu
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Özel'in açıklamalarına AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler

Özel'in o sözlerine AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.