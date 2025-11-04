Kayseri'de Duruşma Sonrası Pusu Kurulan Şahıs Tüfekle Ateş Açtı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde duruşma sonrasında husumetlisine pusu kuran şahıs pompalı tüfekle ateş açtı. Şüphelinin açtığı ateş sonucunda yoldan geçerken başına saçma isabet eden bir vatandaş yaralandı.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Sümer Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde meydana gelen olayda Kayseri Adalet Sarayı'nda görülen duruşmadan çıkan M.K., husumetlisi olan M.C.'ye yol üstünde pusu kurdu. M.K., husumetlisini görünce pompalı tüfekle ateş açarken, saçmalar o sırada yoldan geçen Ş.Y.'nin başına ve park halinde bulunan 30 AOV 825 plakalı araca isabet etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı Ş.Y. de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaparken, olayın ardından kaçan şüpheli M.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ