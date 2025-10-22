Haberler

Kayseri'de Durdurulan Motosikletten Uyuşturucu Çıktı

Kayseri'de Durdurulan Motosikletten Uyuşturucu Çıktı
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir motosikletin sürücüsünden 75 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili yasal işlemler başlatıldı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; durdurulan bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Melikgazi İlçesine bağlı Hunat Mahallesi'nde B.U.'nun idaresindeki motosiklet durduruldu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı aramalarda 75 gram uyuşturucu madde bulundu.

Bulunan materyallere el konulurken, olayla ilgili işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com

