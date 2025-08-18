Kayseri'de Dur İhtarina Uymayan Motosiklet Sürücüsü Yakalandı

Kayseri'de Dur İhtarina Uymayan Motosiklet Sürücüsü Yakalandı
Güncelleme:
Kayseri'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsü F.B., yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye toplam 73 bin TL para cezası uygulandı ve gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi'nde polis ekipleri şüphelendikleri motosiklet sürücüsü F.B.'ye 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçmaya başlayan F.B., ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi 15. Cadde üzerinde yakalandı. Ekipler tarafından gözaltına alınan F.B.'ye 'plakasız motosiklet kullanma', 'ters yönde seyretme', 'dur ihtarına uymama' ve 'ehliyetsiz motosiklet kullanma' suçlarından toplam 73 bin TL idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan F.B. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan da adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
